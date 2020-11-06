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"Мы есть! Мы хотим есть!": сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В самом центре Харькове прошла массовая акция протеста. Харьковчане, представляющие сферу общественного питания, требуют ослабления карантинного режима.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообзает местное издание "Стена".

Вначале участники акции собрались в сквере на площади Свободы. Потом они перебазировались к областной администрации.

Люди держат плакаты "Мы хотим есть", "Как платить аренду?", "Дайте работать", "Моему ребенку нужна куртка", "После 20:00 растет только безработица" и другие.

Мы есть! Мы хотим есть!: сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест 01

Владельцы кафе и ресторанов, а также бармены и другие работники требуют создать рабочую группу совместно с органами власти, чтобы отработать решение о работе заведений общественного питания на карантине.

Протестующие отметили, что им не выжить в таких условиях карантина. Одно из требований протестующих: предоставить возможность выбирать время работы по формату заведения: день, вечер, ночь.

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"С обязательным соблюдением всех норм карантинной безопасности", - отмечают организаторы.

Мы есть! Мы хотим есть!: сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест 02

К акции протеста у здания ОГА присоединился владелец кафе с енотами. Владислав Киянский пришел на протест с животным. Он сообщил, что после полного локдауна весной еле восстановил бары. Он отметил, что все сделал с нуля в этой стране. У него около сотни работников. И идти в отпуск за свой счет они попросту не могут.

Людям в прямом смысле не за что жить. Все лето бары работали, чтобы отдавать долги за весну, а теперь снова уходить в полный локдаун - это означает похоронить бизнес.

Мы есть! Мы хотим есть!: сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест 03
Мы есть! Мы хотим есть!: сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест 04
Мы есть! Мы хотим есть!: сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест 05
Фото: Telegram-канал Харькова

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    публика на 90% голоснувшая за кернеса и зеленского внезапно обнаружила шо ей нечего есть)
  • 5 копійок
    Їжте Бубачку з асфальтом. "Мы есть! Мы хотим есть!": сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест - Цензор.НЕТ 6667
  • Старый зольдат
    МИНУТОЧКУ!
    Полтора года тому назад вы стали кушать ЗЕлёное дерьма и убеждать нас, составить вам компанию. Так чем вы не довольны? Хотите есть? Еште. Полной ложкой.
    Да, не забудите от Кернеса зачарпнуть. Из его судна.
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