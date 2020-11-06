"Мы есть! Мы хотим есть!": сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В самом центре Харькове прошла массовая акция протеста. Харьковчане, представляющие сферу общественного питания, требуют ослабления карантинного режима.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообзает местное издание "Стена".

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Вначале участники акции собрались в сквере на площади Свободы. Потом они перебазировались к областной администрации.

Люди держат плакаты "Мы хотим есть", "Как платить аренду?", "Дайте работать", "Моему ребенку нужна куртка", "После 20:00 растет только безработица" и другие.

Владельцы кафе и ресторанов, а также бармены и другие работники требуют создать рабочую группу совместно с органами власти, чтобы отработать решение о работе заведений общественного питания на карантине.

Протестующие отметили, что им не выжить в таких условиях карантина. Одно из требований протестующих: предоставить возможность выбирать время работы по формату заведения: день, вечер, ночь.

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"С обязательным соблюдением всех норм карантинной безопасности", - отмечают организаторы.

К акции протеста у здания ОГА присоединился владелец кафе с енотами. Владислав Киянский пришел на протест с животным. Он сообщил, что после полного локдауна весной еле восстановил бары. Он отметил, что все сделал с нуля в этой стране. У него около сотни работников. И идти в отпуск за свой счет они попросту не могут.

Людям в прямом смысле не за что жить. Все лето бары работали, чтобы отдавать долги за весну, а теперь снова уходить в полный локдаун - это означает похоронить бизнес.







Фото: Telegram-канал Харькова