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СБУ разоблачила на Закарпатской таможне коррупционную схему при ввозе "евроблях". ФОТОрепортаж

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СБУ разоблачила на Закарпатской таможне коррупционную схему при ввозе "евроблях". ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы при ввозе в страну автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом пишет пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что противоправный механизм был организован должностными лицами таможенного поста "Солотвино" вместе с другими гражданскими лицами. К незаконной деятельности работники таможни привлекали граждан иностранных государств для легализации этой сделки.

На границе злоумышленники требовали у водителей деньги за несоздание искусственных препятствий при оформлении автомобилей, прибывающих из-за границы в режиме временного ввоза. Стоимость своих услуг таможенники оценивали в среднем 700 евро за автомобиль. По оперативным данным, в среднем за смену через таможенный пост они пропускали до 10 "евроблях".

По имеющейся информации, коррупционная схема "работала" 3 месяца, в ней были задействованы две смены таможенников.

СБУ разоблачила на Закарпатской таможне коррупционную схему при ввозе евроблях 01
СБУ разоблачила на Закарпатской таможне коррупционную схему при ввозе евроблях 02
СБУ разоблачила на Закарпатской таможне коррупционную схему при ввозе евроблях 03

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Организатора и двух посредников правоохранители разоблачили при получении неправомерной выгоды в размере 2,6 тыс. евро за ввоз 4 автомобилей.

Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

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Топ комментарии

  • Рома Ровенский 36200534
    Т.е. платить по 700 Евро "на лапу" у бляхеров денежки есть, и они не возмущаются. А заплатить налоги в казну - нееет, только хардкор, только шара.
  • ALEX SUROVV
    Стоимость своих услуг таможенники оценивали в 700Евро за автомобиль. + растаможка и налоги. В итоге вылазит сумма превышающая стоимость самого авто в 2-3 раза. А скажите, неужели бы государство что то потеряло бы если бы в Украине была фиксированная растаможка и снижена на ети 700Евро и даже больше. Чтобы не выгодно было платить взятки таможенникам? Ах, да, я же забыл, чем же таможенники и депутаты и власть которая пролоббировала ети законы за откаты от тех же таможенников будет харчеваться.
  • Vladimir T fd7dc273
    Прав на 100%! Вот при Порохе не одной евробляхи не было в стране. Да и вообще, и трава была зеленее и небо голубее. Пришло ЗЕленое чмо и все испортило.
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