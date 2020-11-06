Сотрудники СБУ задержали во Львове члена известной преступной группировки Лоту Гули. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы получили информацию о том, что ранее судимый гражданин одной из стран Южного Кавказа нелегально прибыл во Львовскую область. Злоумышленник специализировался на вымогательстве денег и разрешении конфликтных ситуаций между другими участниками криминальной среды.
По прибытии на территорию региона он пытался действовать в интересах международной преступной группировки Лоту Гули в роли "смотрящего"", - сказано в сообщении.
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника в областном центре.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2. ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним, что Лоту Гули - это известный азербайджанский криминальный авторитет, настоящее имя которого Надир Салифов. Его обвиняли в бандитизме и похищении людей. Надир Салифов организовал преступные группировки в нескольких странах и руководил ими даже из тюрьмы. Группировка Лоту Гули были в Украине, России, Беларуси, Армении, Молдове, Турции.
В Украине группировка Лоту Гули известна своими преступлениями в Одессе. В прошлом году члены группировки задержали за разбойное нападение на бизнесмена. У него отобрали более 700 тыс. грн и 23 тыс. долларов, медики доставили мужчину в больницу с огнестрельным ранением. В этом году членов Лоту Гули задержали за похищение людей в Одессе.
Криминальный авторитет Надира Салифова застрелили в августе 2020 году в Турции.