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Сотрудники СБУ задержали во Львове члена известной преступной группировки Лоту Гули. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины разоблачила во Львове участника транснациональной организованной преступной группировки, которая причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию о том, что ранее судимый гражданин одной из стран Южного Кавказа нелегально прибыл во Львовскую область. Злоумышленник специализировался на вымогательстве денег и разрешении конфликтных ситуаций между другими участниками криминальной среды.

По прибытии на территорию региона он пытался действовать в интересах международной преступной группировки Лоту Гули в роли "смотрящего"", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали во Львове члена известной преступной группировки Лоту Гули 01

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника в областном центре.

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Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

Сотрудники СБУ задержали во Львове члена известной преступной группировки Лоту Гули 02

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2. ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Сотрудники СБУ задержали во Львове члена известной преступной группировки Лоту Гули 03
Фото: сайт СБУ

Напомним, что Лоту Гули - это известный азербайджанский криминальный авторитет, настоящее имя которого Надир Салифов. Его обвиняли в бандитизме и похищении людей. Надир Салифов организовал преступные группировки в нескольких странах и руководил ими даже из тюрьмы. Группировка Лоту Гули были в Украине, России, Беларуси, Армении, Молдове, Турции.

В Украине группировка Лоту Гули известна своими преступлениями в Одессе. В прошлом году члены группировки задержали за разбойное нападение на бизнесмена. У него отобрали более 700 тыс. грн и 23 тыс. долларов, медики доставили мужчину в больницу с огнестрельным ранением. В этом году членов Лоту Гули задержали за похищение людей в Одессе.

Криминальный авторитет Надира Салифова застрелили в августе 2020 году в Турции.

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Топ комментарии

  • Бяка Бука
    Ну, насколько я понял, название группировки походит от погоняла человека, который её организовал и которого застрелили летом в Турции. А сейчас задержали одного из членов этой группировки. Но, новость подана коряво, тут согласен.
  • Елена Голиц
    а где подевались наши преступники?
    всё Гули Лото разные...
    - одни чурки короче ! .
    НАШИХ ТОЖЕ ЛОВИТЕ, ДАРМОЕДЫ !!! .
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Наши в кабмине, в парламенте, а Ахметов вообще в лондоне. Это наши, родные, а то чурки, дикари. Вы посмотрите видео этого гули- это пипец, это неандерталец с интелектом обезьяны.Украина страдает от своей толерантности в отношении биомусора.
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