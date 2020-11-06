КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокол-300". ФОТОрепортаж

Комплекс предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника. Также он способен доставлять грузы до 300 кг.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Генеральный конструктор-генеральный директор Олег Коростелев отметил, что производство такого арпарата обойдется гораздо дешевле, чем покупать за границей.

"Мы планируем, что опытно-конструкторская разработка аппарата и программное обеспечение пункта управления обойдутся примерно в 150 млн грн. Турецкий комплекс Украине обошелся в гораздо большую сумму. Основные расходы - это комплектующие. Оптико-прицельная станция обходится минимум в $300 тыс. Оптико-прицельная станция на турецком беспилотнике - это $1-1,2 млн", - отметил он.

По словам Коростелева, в случае получения финансирования в начале 2021 года уже к концу года Бюро сможет представить опытную модель.

"Почему мы взялись за беспилотник. Потому что "Луч" проводит работу по созданию комплекса крылатых ракет, которые включают все елементы, которе должны находиться в таком самолете. Это системы обнаружения, системы радиолокации, дальней навигации, исчисления пути и тд... Ведь беспилотник в первую очередь нужен для разведки. И отдельные части системы ранне уже были разработаны и внедрены в другие системы. Все что наработали ранее, мы перебросили на этот сверхзвуковой летательный аппарат. Здесь есть станция обнаружения, которая необходима разведке как на суше, так и на море. Есть специальный радио-локационный сканер, который с точностью сканирует шары земли. Далее - инерциальная система", - добавил Коростелев.

Вес данного беспилотника 420 кг, с максимальным грузом - 1130 кг. Размах крыльев - 14 м, длина 8,57 м.

В зависимости от типа двигателя может развивать скорость от 210 до 580 км в час и летать от 3 до 26 часов.

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Фото: Наталья Шаромова.

