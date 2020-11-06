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"Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко. ФОТО

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Нардеп Гео Лерос, который вчера подрался в Раде с коллегой Александром Юрченко, обвинил в случившемся "слугу народа" Николая Тищенко.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На фотографиях видно, как Коля Тищенко вчера тренировал нардепа Юрченко, поправлял ему прическу и записывал на свой телефон то самое видео, где нардеп-взяточник рассказывает, как я на него напал", - написал он.

Так это ты мне устроил, Коля?: нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко 01
Так это ты мне устроил, Коля?: нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко 02
Так это ты мне устроил, Коля?: нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко 03

Лерос также напомнил об обещании президента Владимира Зеленского, что Юрченко "обязательно будет сидеть в тюрьме".

"Но по факту он продолжает ходить в парламент, голосовать в унисон со "Слугой народа", получать конверт от Холодова и указания от Тищенко", - отметил он.

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Напомним, вчера нардепы Юрченко и Лерос подрались в кулуарах Рады.

Так это ты мне устроил, Коля?: нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко 04

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Топ комментарии

  • Zemer
    У Коли алиби, он лепил котлеты из зелёного пластилина
  • Маркиз
    Зато без барыг™

    Фейсбук напоминает, что два года назад я писал текст о том, как генпрокурор Луценко подал в отставку, в связи с тем, что общественность была недовольна тем, как идёт расследование убийства Гандзюк.
    Херовый, конечно, прокурор был, кто ж спорит. Насколько помню, главная претензия была к тому, что он картавит.
    То ли дело сейчас.
    "Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко - Цензор.НЕТ 5198
    Сейчас генпрокурор отличный.
    Отставку тебе в глотку так запихает, что из задницы торчать будет.
    Да и убийцы Гандзюк давно найдены: это Риффмастер, Дугарь и Кузьменко.

    Что? Не её убийцы? Да по...й, главное что виновны, вот и президент Зеленский подтвердил, заглянул им в глаза и увидел там состав преступления, улики, умысел и приговор присяжных.

    Сейчас-то конечно другое дело, отличный прокурор.
    В отставку нервно не подаёт, и главное не картавит.
    То-то я смотрю активисты все файеры себе в жопу поглубже запихали, и оттуда ими подмигивают.
    Хорошо жить стало.
    Порядок в стране.
    Vladimir Zavgorodny
  • Myroslav Hrabovsky
    Цирк на дроті від жопастого паяца.
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