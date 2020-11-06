"Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко. ФОТО

Нардеп Гео Лерос, который вчера подрался в Раде с коллегой Александром Юрченко, обвинил в случившемся "слугу народа" Николая Тищенко.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На фотографиях видно, как Коля Тищенко вчера тренировал нардепа Юрченко, поправлял ему прическу и записывал на свой телефон то самое видео, где нардеп-взяточник рассказывает, как я на него напал", - написал он.







Лерос также напомнил об обещании президента Владимира Зеленского, что Юрченко "обязательно будет сидеть в тюрьме".

"Но по факту он продолжает ходить в парламент, голосовать в унисон со "Слугой народа", получать конверт от Холодова и указания от Тищенко", - отметил он.

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Напомним, вчера нардепы Юрченко и Лерос подрались в кулуарах Рады.