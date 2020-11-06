Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено). ФОТОрепортаж

В рамках рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил место дислокации военнослужащих ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства ознакомился с условиями службы на передовых позициях. Также Зеленский пообщался с воинами и поблагодарил их за службу.

"Вы защищаете интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что 77 лет назад был освобожден от нацистских захватчиков Киев. Он выразил убеждение, что и в наши дни Украина сможет освободить свои земли от врага. "Я уверен: благодаря стойкости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и в целом Украину ", - сказал глава государства.











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Зеленский вручил военнослужищим подарки и сертификат на военный автомобиль.











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