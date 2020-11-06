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Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено). ФОТОрепортаж

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В рамках рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил место дислокации военнослужащих ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

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Глава государства ознакомился с условиями службы на передовых позициях. Также Зеленский пообщался с воинами и поблагодарил их за службу.

"Вы защищаете интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что 77 лет назад был освобожден от нацистских захватчиков Киев. Он выразил убеждение, что и в наши дни Украина сможет освободить свои земли от врага. "Я уверен: благодаря стойкости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и в целом Украину ", - сказал глава государства.

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено) 02
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено) 03
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено) 04
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено) 05
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено) 06

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Зеленский вручил военнослужищим подарки и сертификат на военный автомобиль.

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено) 07
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено) 08
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено) 09
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено) 10
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено) 11

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине - Цензор.НЕТ 1475
  • 18c49ed2
    Как и в прошлый раз? Бутафорские с 10 км. от нуля?

    Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине - Цензор.НЕТ 4652
  • wake up-UA
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