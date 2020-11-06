В рамках международной помощи Харьковский военный госпиталь получил современный хирургический микроскоп. ФОТОрепортаж

В рамках проекта международной технической помощи и при финансировании правительства Японии Военно-медицинский клинический центр Северного региона получил сверхсовременную нейрохирургическую операционную видеосистему с оптическим увеличением и флуоресцентными модулями Leica M530 OHX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Хирургический микроскоп изготовлен в Швейцарии и в этой комплектации является единственным на территории Украины. Передал оборудование военным медикам представитель офиса Управления ООН Дан-Иоанн Бодунеску.





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По словам военных медиков, в сочетании с высококачественной оптикой и мощным ксеноновым светом система обеспечивает четкость, контрастность и анатомические цветные изображения на безопасных низких уровнях освещения, что позволяет качественно проводить хирургическое вмешательство. Также система оснащена быстрой фокусировкой с двумя лазерными лучами, выступающими в качестве ориентира фокусировки для хирурга, ассистента и камеры.







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Микроскоп можно использовать в нейрохирургии, общей хирургии, ЛОР-хирургии. Он также оборудован несколькими модулями для оперирования сосудов, удаления раковых опухолей и т.п.