В Харькове в результате ДТП автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, пятеро пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Харькове в результате ДТП легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Гвардейцев Широнинцев 6 ноября в 12:35. Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Honda Civic, который двигался по главной дороге, с Suzuki Grand Vitara, который выезжал с придомовой территории. От удара Honda Civic отбросило в здание остановки общественного транспорта.

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В результате ДТП телесные повреждения получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля Honda. 79-летний водитель Suzuki от госпитализации отказался.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.