Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь. ФОТО

6 ноября 2020 представители официальной делегации Православной Церкви Украины, прибыла в Константинополь по случаю епископской хиротонии архимандрита Михаила, Экзарха Вселенского Патриарха в Украину, совершили по благословению Его Святейшества, Патриарха Варфоломея, Божественную литургию в историческом Влахернском храме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт ПЦУ.

В сообщении отмечается: "Главе делегации митрополиту Переяславском и Вишневскому Александру сослужили епископ Владимир-Волынский и Турийский Матфей, ​​протоиерей Петр Ландвитович и протоиерей Виктор Мартыненко.

За богослужением также молились Генеральный Консул Украины в Стамбуле Александр Гаман и представители украинской общины.

Впоследствии делегация Украинской Церкви в составе иерархов, священников и мирян посетила Фанар (район Стамбула, в котором расположена резиденция Вселенского Патриарха), где имела аудиенцию у Архиепископа Константинополя - Нового Рима и Вселенского Патриарха Варфоломея.

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В ходе любезной и гостеприимной встречи Вселенский Патриарх поздравил гостей, прибывших в Царьград по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, на хиротонию избранного епископа Команского Михаила. Его Святейшество заверил гостей в своей постоянной заботе и молитве за Украину и ее народ.

Украинские иерархи поблагодарили Всесвятийшего Патриарха за его личные усилия и исторические деяния, вошедшие в историю становления Украины и ее Поместной Церкви.

От Блаженнейшего Митрополита Епифания протоиерей Петр Ландвитович передал Патриарху художественный скульптурный образ покровителя Киева Архистратига Божия Михаила.

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Митрополит Александр преподнес Патриарху реликварий с частицами мощей одиннадцати преподобных отцов, просиявших в Украине, а также четыре тома "Жития святых", которые издаются на украинском языке под эгидой Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Епископ Матфей подарил Патриарху Варфоломею вышитую украинскую сорочку, которая искренне понравилась Его Святейшеству.

Вселенский Патриарх, в свою очередь, одарил каждого паломника подарками и уделил свое благословение.

Также представители поместной Украинской Православной Церкви посетили в этот день монастырь Пресвятой Богородицы "Живоносный источник".







