Замдиректора департамента Харьковского горсовета воровал деньги, выделенные на ремонт многоэтажек, - прокуратура. ФОТО
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"В течение 2019 года директор ООО, по согласованию с другими участниками организованной группы, вносил в сметную документацию и акты выполненных работ, заблаговременно согласованные с руководством департамента горсовета, заведомо ложные сведения о стоимости использованных строительных материалов при проведении текущего и капитального ремонта многоэтажных зданий в городе Харькове, которые в свою очередь подписывались заместителем директора этого же департамента", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате был нанесен ущерб на сотни тысяч гривень. Его точная сумма устанавливается.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, ведется досудебное расследование.
Правоохранители принимают меры по установлению местонахождения других членов группы.