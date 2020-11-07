На Киевщине задержаны члены банды, похитившие предпринимателя и вымогавшие 2 млн долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области группа злоумышленников, среди которых четверо граждан Казахстана и двое жителей столичной области, выкрали предпринемателя и вымогали 2 млн долл. несуществующего долга.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

О похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка сообщила в полицию его жена. Злоумышленники похитили мужчину утром, возле его дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Как выяснилось, неизвестные вывезли потерпевшего в лес. Там они привязали его к дереву и пытали, требуя долг в сумме 2 млн. долларов. Также нападающие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тыс. иностранной валюты. Мужчине удалось спастись и, благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой.

По факту похищения человека и разбойном нападении следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

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Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след похитителей. Двух из них при силовой поддержке спецназовцев оперативники задержали на территории Киевской области.

При проведении обысков по местам их проживания работники полиции обнаружили и изъяли большое количество оружия различной модификации, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги. Также изъяты автомобили, на которых передвигались злоумышленники.





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Сейчас старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщается о подозрении в совершенных преступлениях. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Решается вопрос о уведомление о подозрении младшему подельнику. Еще четырем иностранцам заочно сообщено о подозрении в совершении этих преступлений, они объявлены в розыск.