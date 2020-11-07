В Умани начали проводить операции на сердце. ФОТОрепортаж

В реконструированном отделении Уманской центральной районной больницы установили дорогостоящее современное оборудование, которое позволит медикам проводить сложные кардиологические оперативные вмешательства.

Об этом сообщает глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук.

"Стоимость ангиографа - 23 млн грн, на ремонтные работы в помещении отделения потратили 11 млн грн, на 4 млн грн приобрели другое медицинское оборудование для полноценной работы. Все это - средства государственного, областного и местного бюджетов и меценатов", - говорится в посте.

По его словам, район достаточно удаленный от областного центра, поэтому возможность оказания неотложной медицинской помощи позволит спасать больше людей.

"Отдельное спасибо людям, без которых оборудование ничего не стоит, нашим медикам и специалистам, которые вырастили не одного профессионала в сфере кардиохирургии: директору национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова Василию Лазоришинцу, заместителю директора по научной работе Анатолию Руденко, которые дали высокую оценку работе отделения, а также специалистам нашего Черкасского областного кардиоцентра", - напсиал Сергийчук.





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