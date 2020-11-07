Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью. ФОТО

В 73-м морском центре специального назначения прошли тренировки по "зачистке" зданий в ночное время суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Операторы центра в составе группы учились зачищать здания с использованием разнообразного современного оборудования для ведения боевых действий ночью.





"Ночью меньше угол зрения и ограниченная видимость, а навесное оборудование создает дискомфорт. При этом мы должны действовать четко и слаженно, ведь темнота дает и преимущество, особенно для подготовленной группы. Такие учения очень полезны и интересны, а оборудование, которое мы имеем, позволяет максимально эффективно отработать множество возможных сценариев", - рассказал один из участников тренировок.

Большинство задач во время тренировок выполнялись ночью, а локации использовались такие, какими они были при выполнении реальных задач.