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Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью. ФОТО

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В 73-м морском центре специального назначения прошли тренировки по "зачистке" зданий в ночное время суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью 01

Операторы центра в составе группы учились зачищать здания с использованием разнообразного современного оборудования для ведения боевых действий ночью.

Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью 02
Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью 03

"Ночью меньше угол зрения и ограниченная видимость, а навесное оборудование создает дискомфорт. При этом мы должны действовать четко и слаженно, ведь темнота дает и преимущество, особенно для подготовленной группы. Такие учения очень полезны и интересны, а оборудование, которое мы имеем, позволяет максимально эффективно отработать множество возможных сценариев", - рассказал один из участников тренировок.

Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью 04

Большинство задач во время тренировок выполнялись ночью, а локации использовались такие, какими они были при выполнении реальных задач.

Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью 05

Топ комментарии

  • Утилизация ватников
    Когда главком - зеленое обдристанное чмо, никакой спецназ ничего не сделает. У власти баран, а не лев.
  • Maxim Ak-Murza
    Спецназ тут причем? Это же не спецназ деликатесами обжирался, пока Журавель кровью истекал.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    Шоб вы так сержанта Журавля вытаскивали.... Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью - Цензор.НЕТ 2094
    морской спецназ
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