Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Досудебное следствие установило, что организовал сделку действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками. Злоумышленники, прикрываясь якобы существующими связями в "высоких кабинетах", уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности начальника в системе областной Нацполиции.
За возможность возглавить ведомство дельцы требовали от действующих сотрудников полиции 500 тыс. долларов. Назначение на должность руководителей подразделений полиции оценивалось от 50 до 100 тыс. долларов.
Правоохранители задержали сотрудника Нацполиции вместе с сообщником, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении первой части средств в размере 25 тыс. долларов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество), проводятся следственные действия.