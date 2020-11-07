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Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему фейковой продажи руководящих должностей в ГУ Нацполиции в Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ 01

Досудебное следствие установило, что организовал сделку действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками. Злоумышленники, прикрываясь якобы существующими связями в "высоких кабинетах", уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности начальника в системе областной Нацполиции.

За возможность возглавить ведомство дельцы требовали от действующих сотрудников полиции 500 тыс. долларов. Назначение на должность руководителей подразделений полиции оценивалось от 50 до 100 тыс. долларов.

Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ 02

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Правоохранители задержали сотрудника Нацполиции вместе с сообщником, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении первой части средств в размере 25 тыс. долларов.

Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ 03
Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ 04

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество), проводятся следственные действия.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    насколько же выгодно работать в мусарне, что некоторые готовы заплатить пол миллиона долларов за должность? этой суммы большинству украинцев хватит прожить всю жизнь, горя не зная.
  • Антип61
    Брат Ермака подал иск в суд о нечестной конкуренции.
  • Sophia-Maria Duglass
    Задержали продавца
    А начальника полиции по ровенской области УВОЛИЛИ ?
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