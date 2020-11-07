Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему фейковой продажи руководящих должностей в ГУ Нацполиции в Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебное следствие установило, что организовал сделку действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками. Злоумышленники, прикрываясь якобы существующими связями в "высоких кабинетах", уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности начальника в системе областной Нацполиции.

За возможность возглавить ведомство дельцы требовали от действующих сотрудников полиции 500 тыс. долларов. Назначение на должность руководителей подразделений полиции оценивалось от 50 до 100 тыс. долларов.

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Правоохранители задержали сотрудника Нацполиции вместе с сообщником, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении первой части средств в размере 25 тыс. долларов.





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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество), проводятся следственные действия.