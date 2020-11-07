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Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине. ФОТОрепортаж

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Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил отделение инспекторов пограничной службы "Рассыпное".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 01

Глава государства ознакомился с тактико-специальными занятиями пограничников. Группа быстрого реагирования продемонстрировала отражение вооруженной провокации.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 02
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 03
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 04
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 05
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 06

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Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 07
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 08

Президент также осмотрел образцы специальной техники - автомобили "Казак-2", "КрАЗ Кугуар", Land Rover и ознакомился с оборудованием специальной комплексной информационно-коммуникационной аппаратной, которая предназначена для обеспечения надежной связи в полевых условиях. Зеленскому продемонстрировали образцы вооружения и приборы радиологического контроля, у пограничников.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 09
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 10
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 11
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 12

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Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 13
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 14

Также глава государства осмотрел помещение мобильного полевого госпиталя, рассчитанного на прием 60 пациентов. Лабораторное отделение оснащено современным оборудованием, в том числе рентген-аппаратами, аппаратами компьютерной томографии и УЗИ. Часть оборудования закуплено за счет средств, выделенных из Фонда борьбы с COVID-19. Полевой госпиталь имеет необходимое оборудование для отопления в зимний период.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 15
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 16
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 17

В административном здании отделения президенту продемонстрировали систему видеонаблюдения за рубежом, учебные кабинеты и столовую. В режиме видеосвязи глава государства заслушал доклады начальников пограничных отрядов.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 18

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Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 19

Кроме того, Зеленский пообщался с пограничниками и вручил государственные награды. Присутствующие также почтили память погибших пограничников минутой молчания.

Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 20
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 21
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 22
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 23
Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 24

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Зеленский посетил отделение пограничной службы Рассыпное на Луганщине 25

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 8470
  • SANDY
    ти вже ляпнув, для чого повторюватися Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 2103
  • oleg1966
    Шмаркля всячески изображает роль Президента, а выходит одно дерьмо
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