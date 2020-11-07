Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства ознакомился с тактико-специальными занятиями пограничников. Группа быстрого реагирования продемонстрировала отражение вооруженной провокации.
Президент также осмотрел образцы специальной техники - автомобили "Казак-2", "КрАЗ Кугуар", Land Rover и ознакомился с оборудованием специальной комплексной информационно-коммуникационной аппаратной, которая предназначена для обеспечения надежной связи в полевых условиях. Зеленскому продемонстрировали образцы вооружения и приборы радиологического контроля, у пограничников.
Также глава государства осмотрел помещение мобильного полевого госпиталя, рассчитанного на прием 60 пациентов. Лабораторное отделение оснащено современным оборудованием, в том числе рентген-аппаратами, аппаратами компьютерной томографии и УЗИ. Часть оборудования закуплено за счет средств, выделенных из Фонда борьбы с COVID-19. Полевой госпиталь имеет необходимое оборудование для отопления в зимний период.
В административном здании отделения президенту продемонстрировали систему видеонаблюдения за рубежом, учебные кабинеты и столовую. В режиме видеосвязи глава государства заслушал доклады начальников пограничных отрядов.
Кроме того, Зеленский пообщался с пограничниками и вручил государственные награды. Присутствующие также почтили память погибших пограничников минутой молчания.