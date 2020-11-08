60 кг радиоактивных грибов пытались вывезти из зоны ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киевской области во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полицейские обнаружили трех грибников, которые пытались вывезти 60 килограммов грибов за территорию зоны радиоактивного загрязнения без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля.

Об этом сообщило региональное управление Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Нарушителей обнаружили в отселенных деревнях Росоха и Ясень, а также в лесном массиве. Все они жители Киевщины и незаконно проникли в запретную зону с целью сбора грибов.







Смотрите также: Пограничники не допустили вывоз из Чернобыльской зоны 40 кг грибов, - ГПСУ. ФОТО

По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности (ст.267-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения полицейские составили административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.46-1 КУоАПП). Они направлены в суд для принятия решения.