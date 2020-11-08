Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка. ФОТОрепортаж

Житомирские пограничники обнаружили трех человек, среди которых незаконно находящийся в Украине гражданин России, которые без разрешений вывозили кругляк хвойной породы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники отдела "Млачевка" Житомирского отряда остановили транспортное средство до отказа загружен древесиной. Во время проверки документов у 3-х человек, которые находились в грузовом микроавтобусе, выяснилось, что никаких разрешений на лес и его заготовку у мужчин нет. Кроме этого, один из правонарушителей оказался гражданином России, в соответствии с законодательством превысил законные сроки пребывания в Украине", - говорится в сообщении.







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Отмечается, что на место правонарушения недалеко от поселка Луговики Киевской области пограничники вызвали полицейских, которые впоследствии изъяли транспортное средство и около 3-х кубометров кругляка хвойной породы.

На гражданина РФ составлены административные документы за нарушение ч.1 ст.203 КУоАП "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" решения по которым примут специалисты Государственной миграционной службы Украины.

Кроме того, пограничники сообщили правоохранителям об обнаружении в действиях мужчин признаков уголовных преступлений по ст. 185 УК "Кража" и 246 УК "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса.

Следственные действия продолжаются.