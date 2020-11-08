В Минске проходит "Марш Народовластия", уже задержаны более 200 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Беларуси на очередной воскресной акции протеста против режима Александра Лукашенко начались задержания.

Об этом сообщает TUT.by, передает Цензор.НЕТ.

В центре Минска в 12:00 тысячи людей собрались на площади Свободы и Немиге на "Марш Народовластия". Люди двинулись к Стеле, где недалеко от президентской резиденции силовики выставили заграждения и кордоны. В 12:30 возле Стелы люди вышли на проезжую часть проспекта Машерова. Возле Немиги образовалось несколько колон. Силовики начали выборочные задержания и разогнали колонну на улице Кальварийской.

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Оцепление у Стелы

Колонна протестующих приближается к Немиге

Разгон на Кальварийской

Отмечается, что в рядах силовиков много неизвестных лиц без опознавательных знаков с дубинками, в бронежилетах и тактических касках.

Также следует добавить, что с 11:00 на вход и выход закрыты пять центральных станций метро, еще на одной станции поезда не останавливаются. Мобильные операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к Интернету.

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По данным правозащитного центра "Весна", в столице уже задержаны 210 человек.