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В Минске проходит "Марш Народовластия", уже задержаны более 200 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

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В Беларуси на очередной воскресной акции протеста против режима Александра Лукашенко начались задержания.

Об этом сообщает TUT.by, передает Цензор.НЕТ.

В центре Минска в 12:00 тысячи людей собрались на площади Свободы и Немиге на "Марш Народовластия". Люди двинулись к Стеле, где недалеко от президентской резиденции силовики выставили заграждения и кордоны. В 12:30 возле Стелы люди вышли на проезжую часть проспекта Машерова. Возле Немиги образовалось несколько колон. Силовики начали выборочные задержания и разогнали колонну на улице Кальварийской.

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В Минске проходит Марш Народовластия, уже задержаны более 200 человек 01

Оцепление у Стелы

В Минске проходит Марш Народовластия, уже задержаны более 200 человек 02

Колонна протестующих приближается к Немиге

В Минске проходит Марш Народовластия, уже задержаны более 200 человек 03

Разгон на Кальварийской

Отмечается, что в рядах силовиков много неизвестных лиц без опознавательных знаков с дубинками, в бронежилетах и тактических касках.

Также следует добавить, что с 11:00 на вход и выход закрыты пять центральных станций метро, еще на одной станции поезда не останавливаются. Мобильные операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к Интернету.

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По данным правозащитного центра "Весна", в столице уже задержаны 210 человек.

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Топ комментарии

  • aleks kyb
    Додавливает Лукашенка с Колей своих рабов. И цветов все меньше и меньше. Зима идет, не растут. Шо делать? Где брать цветы для ментов?
  • IN UA 7395a7cc
    У беларусов уже какой-то протест сурка - три месяца подряд, каждое воскресенье один и тот же хоровод.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Можно веточки елочек дарить скоро новый год! В Минске проходит "Марш Народовластия", уже задержаны более 100 человек - Цензор.НЕТ 9344
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