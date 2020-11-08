В Минске проходит "Марш Народовластия", уже задержаны более 200 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Об этом сообщает TUT.by, передает Цензор.НЕТ.
В центре Минска в 12:00 тысячи людей собрались на площади Свободы и Немиге на "Марш Народовластия". Люди двинулись к Стеле, где недалеко от президентской резиденции силовики выставили заграждения и кордоны. В 12:30 возле Стелы люди вышли на проезжую часть проспекта Машерова. Возле Немиги образовалось несколько колон. Силовики начали выборочные задержания и разогнали колонну на улице Кальварийской.
Оцепление у Стелы
Колонна протестующих приближается к Немиге
Разгон на Кальварийской
Отмечается, что в рядах силовиков много неизвестных лиц без опознавательных знаков с дубинками, в бронежилетах и тактических касках.
Также следует добавить, что с 11:00 на вход и выход закрыты пять центральных станций метро, еще на одной станции поезда не останавливаются. Мобильные операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к Интернету.
По данным правозащитного центра "Весна", в столице уже задержаны 210 человек.