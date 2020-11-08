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Тысячи бюллетеней для опроса Зеленского найдены утилизированными. ФОТОрепортаж

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После проведения опроса президента Владимира Зеленского огромное количество бюллетеней оказались на свалке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии тюков из бюллетеней опубликовал в Facebook сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины, глава ОО "Українська Україна" Андрей Смолий.

"Зеленскому "важно" ваше мнение. Очень "важные" 5 вопросов. Настолько важные, что этот хлам просто выбросили на помойку", - прокомментировал он.

На опубликованных фото видно, что на бюллетенях стоят печати и есть подписи.

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Тысячи бюллетеней для опроса Зеленского найдены утилизированными 02
Тысячи бюллетеней для опроса Зеленского найдены утилизированными 03

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Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Данный опрос вызвал широкий общественный резонанс с точки зрения его легитимности и использования его результатов в дальнейшем.

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Тысячи бюллетеней для опроса Зеленского найдены утилизированными 04

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