В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК совместно с патрулями СММ ОБСЕ обеспечивают контроль гарантии безопасности и соблюдения режима прекращения огня при проведении строительных работ по восстановлению моста через железнодорожные пути автомобильной трассы Харьков - Дебальцево.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В течение недели в подготовленные скважины будущих несущих свай моста были установлены и залитые бетоном металлические конструкции. Группа разминирования ГСЧС Украины обследовала прилегающие к мосту обочину. Также во время выполнения работ убираются остатки бетонных блоков старого разрушенного в результате боевых действий 2014 моста. Работы проводятся по плану и в определенные сроки", - говорится в сообщении.







Также завершаются работы по строительству КППВ "Золотое" и "Счастье". В частности, на площадке КПВВ "Счастье" установлена автобусная остановка. В районе КПВВ "Золотое" работники филиала "Лисичанский райавтодор" очистили обочину дороги от кустарника, веток, отремонтировали барьерное и тросовое ограждение, а также покрасили мост.