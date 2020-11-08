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В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК. ФОТОрепортаж

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Украинская сторона СЦКК совместно с патрулями СММ ОБСЕ обеспечивают контроль гарантии безопасности и соблюдения режима прекращения огня при проведении строительных работ по восстановлению моста через железнодорожные пути автомобильной трассы Харьков - Дебальцево.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК 01

"В течение недели в подготовленные скважины будущих несущих свай моста были установлены и залитые бетоном металлические конструкции. Группа разминирования ГСЧС Украины обследовала прилегающие к мосту обочину. Также во время выполнения работ убираются остатки бетонных блоков старого разрушенного в результате боевых действий 2014 моста. Работы проводятся по плану и в определенные сроки", - говорится в сообщении.

В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК 02
В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК 03
В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК 04

Также завершаются работы по строительству КППВ "Золотое" и "Счастье". В частности, на площадке КПВВ "Счастье" установлена автобусная остановка. В районе КПВВ "Золотое" работники филиала "Лисичанский райавтодор" очистили обочину дороги от кустарника, веток, отремонтировали барьерное и тросовое ограждение, а также покрасили мост.

В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК 05

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Топ комментарии

  • Beer Bear
    Щас нужен.при разведении войск что бы ватные танки проехали без проблем
  • Наталья Киенко
    Мне только-что сосед-пацан задал вопрос, который я сама себе задавала после прочтения материала. А Дебальцево уже контролируется Украиной или там еще хозяйничают орки? И зачем нам мост, соединяющий нас с оккупированной территорией? Чтобы по нему рашисты ринулись на наши вольные территории и чтобы их в танчиках не трусило во время езды? В то, что наши хомчаки могут разработать и осуществить план молниеносной атаки на Дебальцевскую группировку врага и ее уничтожение, я не верю. Тогда зачем? Вопрос знатокам!
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Первый вопрос - накуя !!! и второй вопрос - почему за наш счет ??!!! и третий вопрос - для кого мы ремонтируем или для каких целей ?! Или мы чет не знаем и только строим неутешительные догадки !?
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