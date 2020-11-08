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Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ. ФОТО

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Российское представительство при ОБСЕ опубликовало твит о дискриминации журналистов в Украине, сопроводив его снимком с задержанием фотокоррепондента российского издания "Медиазона" Давида Френкеля в Петербурге в 2017 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая Газета".

Российская миссия ОБСЕ написала о нарушении свободы слова в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ 01

Твит удалили после того, как это заметили пользователи соцсети. Сейчас в аккаунте есть пост с теми же словами заместителя директора департамента информации МИД Максима Буякевича, но уже с другой фотографией.

Российская миссия ОБСЕ написала о нарушении свободы слова в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ 02

В удаленном твите использовался снимок, на котором запечатлен момент задержания фотокорреспондента на петербургском митинге против коррупции 12 июня 2017 года.

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  • Перехватчик
    Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 2915
  • Татьяна Лайф
    Все, что нужно знать об обсе
  • Andriy Kalnyshevsky
    росийская миссия при ОБСЕ как мисия чикатило при детском садике
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