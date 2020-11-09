Рейсовый автобус перевернулся на Херсонщине, погибли два человека, около десяти травмированы, - полиция. ФОТО (обновлено)

На Херсонщине перевернулся рейсовый автобус Херсон - Садовое, по предварительной информации два человека погибли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров.

"Известно, что перевернулся рейсовый автобус Херсон - Садовое, по предварительной информации погибли два человека на месте, более десятка травмированных", - сказал Байдаров.

На место выехали следователи, руководство ГУ Нацполиции в области, устанавливаются причины ДТП.

Департамент коммуникации областной Нацполиции сообщил, что что 51-летний водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из с. Садовое в направлении с. Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года, около 10 человек травмированы.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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