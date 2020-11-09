После заявлений о взятии Шуши армяне массово бегут из Нагорного Карабаха. ВИДЕО+ФОТО

После вчерашнего заявления Азербайджана о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе в социальных сетях распространились свидетельства массовой эвакуации армян из близлежащих городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, представленных Telegram-каналом 1news.az, можно увидеть большую колонну автомобилей, выезжающих с оккупированных территорий Азербайджана.

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"Десятки тысяч гражданских христиан бегут из столицы Карабаха Степанакерта после того, как азербайджанская армия захватила Шушу и продвинулась на север от нее", - написал в Twitter военный аналитик немецкого издания Bild Джулиан Репке.

По его информации, на момент публикации азербайджанские военные находились уже в 4 км к югу от Степанакерта, который "сейчас подвергается обстрелу".

Ранее в воскресенье Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. Армянская сторона опровергла это.

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Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.