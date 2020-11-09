СБУ на Сумщине разоблачила должностных лиц на незаконных рубках деревьев: ущерб достигает 1 млн грн. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц агролесхоза, причастных к масштабной незаконной вырубке деревьев коммунального лесного фонда Сумщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным следствия, фигуранты организовали схему незаконной вырубки деревьев и реализации их коммерческим структурам. Для проведения сделок злоумышленники противоправно выписывали лесорубные билеты, которые давали право на проведение повторных санитарных рубок.

По подсчетам экспертов, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти один миллион гривен.





Смотрите также: Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка. ФОТОрепортаж

Во время следственных действий, в частности обысков в рабочих кабинетах и ​​по месту жительства фигурантов, правоохранители изъяли документацию, содержащую доказательства противоправных действий.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины, одному из руководителей агролесхоза сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности всех причастных к созданию противоправного механизма.