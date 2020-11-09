Полиция в Переяславе задержала мужчину, напавшего с ножом на беременную. ФОТО
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В городе Переяслав Киевской области мужчина в состоянии наркотического опьянения набросился с ножом на беременную женщину.
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчина напал на улице на беременную женщину без каких-либо мотивов и угрожал ей ножом.
"Женщина не пострадала, злоумышленник задержан", - рассказали в главке.
В сообщении полиции значится, что нападавший - 27-летний местный житель, во время поверхностного досмотра у него выявили пакет с каннабисом.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК (хулиганство)", - говорится в сообщении.