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Мурал-оберег с козаком Мамаем появился в Авдеевке. ФОТОрепортаж

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В прифронтовой Авдеевке на одной из многоэтажек появился мурал "Козак Мамай".

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщает "Вчасно", мурал с изображением козака Мамая появился на стене дома №14 по улице Гагарина. Автором рисунка стал художник из Харькова Александр Бритцев.

"По замыслу, сакральный образ козака станет оберегом для города, расположенного вплотную к линии разграничения, который седьмой год подряд страдает от обстрелов российских оккупантов", - говорится в заметке.

Мурал-оберег с козаком Мамаем появился в Авдеевке 02
Мурал-оберег с козаком Мамаем появился в Авдеевке 03

Мурал-оберег с козаком Мамаем появился в Авдеевке 04

Топ комментарии

  • John Aba
    Класс! Это хорошая достопримечательность даже для большого города.
  • Danis Nielsen
    Может хватит привязывать Украину к московии через всяких там гагариных , Толстых и т д ? В Украине нет своих достойных которыми можно называть улицы ? Нужны обязательно с московии ?
  • Yakov Nemo
    Danis Nielsen Да шо вам все не так ? Погода так действует ,загуглите , кто такой как козак Мамай и кто такой Гагарин ,при чем здесь империя🙄🤔🤫
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