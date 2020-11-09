Предприниматели перекрыли объездную дорогу Львова: Требуют упрощенной системы налогообложения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Львовщине представители ФОП-ов перекрыли объездную дорогу Львова, на улице Городецкой. Так они выступают против фискализации малого бизнеса. Люди требуют упрощенной системы налогообложения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Перекрывают дорогу с 11 часов дня. Такую акцию анонсировали накануне. Предприниматели также хотели перекрыть дорогу Киев-Львов в селе Малые Подлески Жовкивского района, дорогу Львов-Ужгород в Самборе и Стрые, дорогу Львов-Рава-Русская в селе Сопошин Жовкивского района и дорогу Львов-Краковец в Яворове.

ФОПы требуют, чтобы Верховная Рада отменила законопроекты №385031 и №385032, которые введут полную фискализацию малого бизнеса.

Вместо этого они настаивают, чтобы до 21 ноября парламент принял альтернативные законопроекты №3853-1(2) и №3993, позволяющие сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Законопроекты, принятие которых требуют предприниматели, среди прочего отменяют нормы об обязательных регистраторах расчетных операций для малого бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений.

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