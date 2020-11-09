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Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакерскую группировку, которая вмешивалась в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники противоправно меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Незаконно полученную информацию они реализовывали за денежное вознаграждение.

Для блокирования работы вузов во время сдачи экзаменов, организаторы также осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделки.

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Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ 01
Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ 02
Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ 03
Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ 04

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Топ комментарии

  • Владимир Кукленко
    СБУ на страже грамотности. На работу этих хакеров возьмите что-ли. Профпригодность доказана...
  • Юрий Вингорский
    не знаю кто пишет тексты на ценоре но я живу на Винничине а не на виннитчине. вы же не пищите Черкастчина................
  • Некто Максим
    Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ - Цензор.НЕТ 2022
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