Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники противоправно меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Незаконно полученную информацию они реализовывали за денежное вознаграждение.
Для блокирования работы вузов во время сдачи экзаменов, организаторы также осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделки.