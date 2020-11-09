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"Пошла, выпила, вроде нормальная была": в Одессе пьяная женщина угнала такси и врезалась в припаркованный автомобиль. ВИДЕО+ФОТО

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В Одессе полицейские задержали женщину, которая завладела автомобилем такси и совершила на нем ДТП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммункации полиции в Одесской области.

"Возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить, - заблокировала двери, села за руль и уехала. Двигаясь по центру города, правонарушительница не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованной на обочине иномаркой. В результате ДТП никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Женщину полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, предусмотрено ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины.

Пошла, выпила, вроде нормальная была: в Одессе пьяная женщина угнала такси и врезалась в припаркованный автомобиль 01

Правовая квалификация всем действиям фигурантки будет дана в ходе следствия.

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Пошла, выпила, вроде нормальная была: в Одессе пьяная женщина угнала такси и врезалась в припаркованный автомобиль 02
Фото: сайт полиции

Топ комментарии

  • Александр Романов 0166afe8
    а когда тот попытался ее взорвать, - заблокировала двериИсточник:https://censor.net/ru/p3229888

    я бы тоже угнал машину с такими раскладами))
  • Fjall_Raven
    "пошла, выпила, вроде нормальная была, очнулась - беременна" )).
  • Welt Schmerz
    Три стадии опьянения женщины:
    1. Ой, какая я пьяная...
    2. Кто пьяная? Я пьяная???
    3. На вопрос таксиста "Куда едем?" треснуть его по голове сумочкой и сказать: "Не твоё дело, скотина!"
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