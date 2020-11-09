На админгранице с Крымом задержан украинец, подозреваемый в госизмене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир", - прокуратура. ФОТО

В субботу, 7 ноября 2020 года, на КПВВ "Каланчак" на административной границе Херсонской области и оккупированного полурострова Крым, был задержан гражданин Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах "Хизб ут-Тахрир".

"Установлено, что подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым в 2014 году, остался работать в указанном обществе, которое было незаконно захвачено оккупационными властями полуострова и перерегистрировано по законодательству РФ под названием "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", - сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым, передает Цензор.НЕТ.

Позже задержанный, используя свое служебное положение, по меньшей мере с 26 марта 2019 года предоставлял помощь оккупационным силовым структурам, а именно "Службе защиты конституционного строя Управления ФСБ РФ по Республике Крым" в организации проведения незаконных обысков в домовладениях крымских татар, преследуемых за якобы участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

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"Подозреваемый систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и "Управление ФСБ РФ по Республике Крым". В качестве примера, 27 марта 2019 года подозреваемый предоставлял транспортные средства сотрудниками оккупационного "Управления ФСБ РФ по Республике Крым" для проведения на территории г. Симферополя 25 незаконных обысков в домовладениях крымских татар, по результатам которых задержаны 23 человека", - указывается в сообщении.

Гражданин Украины подозревается по по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время Херсонским городским судом будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.