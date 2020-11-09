На админгранице по подозрению в госизмене задержали бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Федоряна. ФОТО

Задержанный по подозрению в госизмене на админгранице Крыма с Херсонской областью - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

Об этом стало известно в ходе заседания суда в Херсоне, где задержанному избирают меру пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным корреспондента издания, дело в суде решено слушать в открытом режиме с участием журналистов.

Комментарии Федоряна и его защиты относительно предъявляемых ему обвинений пока отсутствуют.

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Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

По данным ведомства, гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как отметили в прокуратуре, с 2012 года задержанный занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После аннексии Крыма в 2014 году он остался работать на указанном предприятии, которое было перерегистрировано по законодательству России.

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По данным прокуратуры, подозреваемый "систематически обеспечивал российских правоохранителей в Крыму транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и управление ФСБ в Крыму".