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Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии. ФОТОрепортаж

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Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии. ФОТОрепортаж
Школа снайперов Литвы, фонд "Blue Yellow" и литовский волонтер Йонас Оман передали украинским воинам квадрокоптер.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева.

"В последние годы мало кто помогает фронту. Только и слышишь - "Войны нет, что ты несешь", на Донбассе делят земли, что я только не слышу. Но есть люди, которым неравнодушна судьба наших бойцов. И эти люди переживают за судьбу нашей страны больше, чем 70% украинцев", - говорится в сообщении.

По словам волонтера, в этот раз помогли школа снайперов Литвы, фонд "Blue Yellow" и литовский волонтер Йонас Оман.

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Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии 01
Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии 02
Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии 03

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Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    благородное дело, нужные вещи..... дякуем....
  • Эдуард Силенко
    А до комплекту те що в них в руках вони теж передали? Гарна школа, коли в них вступні іспити?
  • Чайка Київ
    Дякуємо побратимам.
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