Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни, все три отправления направлялись из Тайваня в Украину в адрес одного получателя - в Запорожье.
"Внимание таможенников привлекла фамилия этого получателя. Ведь две недели назад в адрес данного мужчины уже направлялось международное отправление с незадекларированным хронометром швейцарского бренда "Omega" стоимостью 139 тыс грн, который киевские таможенники изъяли по протоколу за нарушение таможенного законодательства. На этот раз содержание каждой из посылок отправитель задекларировал как "браслет" и отметил его стоимость - 30 долларов США. Однако, при таможенном досмотре МЭО, инспекторы таможни выяснили, что в этих трех посылках находятся элитные мужские наручные часы с уникальными серийными номерами торговой марки "Rolex". Часы находились в дорогих фирменных футлярах, там же были и бирки, паспорта и гарантийные документы на них. Цена каждого хронометра, согласно ярлыков, - 9800 евро. Хронометры относятся к коллекции "Submariner" - легендарных часов для профессиональных дайверов, с водонепроницаемостью 300 метров", - отмечается в сообщении.
В ведомстве отмечают, что согласно таможенному законодательству, все товары, пересылаемые через таможенную границу Украины, в частности в международных экспресс-отправлениях, подлежат письменному декларированию, с указанием точных и достоверных сведений о товаре.
"Из-за недекларирования часов Киевская таможня Гостаможслужбы составила протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Часы общей стоимостью 29,4 тыс евро изъято. Материалы дел будут направлены в суд", - говорится в сообщении.