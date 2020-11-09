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Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов. ФОТОрепортаж

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Трое незадекларированных наручных часов швейцарского бренда "Rolex" обнаружили сотрудники во время проверки международных экспресс-отправлений (МЭО). Стоимость оценивается около миллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни, все три отправления направлялись из Тайваня в Украину в адрес одного получателя - в Запорожье.

"Внимание таможенников привлекла фамилия этого получателя. Ведь две недели назад в адрес данного мужчины уже направлялось международное отправление с незадекларированным хронометром швейцарского бренда "Omega" стоимостью 139 тыс грн, который киевские таможенники изъяли по протоколу за нарушение таможенного законодательства. На этот раз содержание каждой из посылок отправитель задекларировал как "браслет" и отметил его стоимость - 30 долларов США. Однако, при таможенном досмотре МЭО, инспекторы таможни выяснили, что в этих трех посылках находятся элитные мужские наручные часы с уникальными серийными номерами торговой марки "Rolex". Часы находились в дорогих фирменных футлярах, там же были и бирки, паспорта и гарантийные документы на них. Цена каждого хронометра, согласно ярлыков, - 9800 евро. Хронометры относятся к коллекции "Submariner" - легендарных часов для профессиональных дайверов, с водонепроницаемостью 300 метров", - отмечается в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что согласно таможенному законодательству, все товары, пересылаемые через таможенную границу Украины, в частности в международных экспресс-отправлениях, подлежат письменному декларированию, с указанием точных и достоверных сведений о товаре.

"Из-за недекларирования часов Киевская таможня Гостаможслужбы составила протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Часы общей стоимостью 29,4 тыс евро изъято. Материалы дел будут направлены в суд", - говорится в сообщении.

Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 01
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 02

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Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 03
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 04
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 05
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 06
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 07

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Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 08
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 09
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 10
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 11

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Топ комментарии

  • vigo
    Да-да, если из Китая, еще и с биркой, то точно настоящие.
    - Это все от таланта зависит. Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует - от настоящей не отличишь.(с)
  • Bel Amor
    если есть наклейка SUPER, ценник и надпись swiss made, то точно-настоящие
  • Кудрявый Петя
    интересно, насколько быстро они растворятся ....
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