Экс-глава сельсовета Затоки задержан по подозрению в ряде преступлений, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали экс-главу поселкового совета Затоки, который скрывался от следствия по подозрению в ряде преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержанный с марта 2019 исполнял обязанности поселкового головы Затоки. 22 февраля 2020 Киевский районный суд Одессы отстранил его от должности. Чиновник является фигурантом нескольких уголовных производств. СБУ подозревает его в злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, незаконных сделках с земельными ресурсами и организации покушения на жизнь адвоката.

Сотрудники спецслужбы в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили временное место жительства подозреваемого и задержали его в Одессе на арендованной квартире.

Киевским районным судом города Одессы экс-чиновнику избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

По материалам Управления СБУ в Одесской области в течение 2020 сообщникам экс-головы поселкового совета Затоки объявлено двенадцать подозрений в совершении уголовных преступлений. В отношении семерых фигурантов материалы уголовных производств направлены в суд для рассмотрения по существу, пять человек знакомятся с материалами досудебных расследований.

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