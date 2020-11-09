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В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой. ФОТО

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В польском городе Скерневице к 100-летию Варшавской битвы открыли монумент в память о поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны 1920 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой 01

Монумент "Перед Варшавской битвой" изображает лидера Польши маршала Юзефа Пилсудского вместе с венгерским премьером Палом Телеки, Шарлем де Голлем, который тогда был военным советником польской армии, и украинским атаманом Симоном Петлюрой.

В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой 02

"Памятник напоминает также о польско-украинском союзе тех времен, благодаря которому около 20 тысяч украинских воинов сражались в одних рядах с поляками", - отмечается в сообщении Министерством культуры Польши.

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Напомним, Варшавская битва в августе 1920 года, которую называют также "Чудом над Вислой", стала переломным моментом в советско-польской войне. После нее большевики вынуждены были пойти на переговоры с Польшей.

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Топ комментарии

  • Polomarenko Anatoly
    Іще один доказ того, що коли українці та поляки були заодно, то били москаликів і гнали їх аж до мацкви, а коли чубилися, то наш спільний ворог бив нас поодинці.
  • Gal
    Символічно, що коли Петлюра оголошував мобілізацію для боротьби з більшовицькою навалою, то втомлений і зубожілий нарід тому протестував. В результаті Україна стала уесесерою, а більшовики той нарід так нагодували, що втомлені і зубожілі через якийсь десяток років жерли своїх дітей і масово вмирали з голоду. Нічого не нагадує?
  • Andy Jumeirach
    Respect Polska !В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой - Цензор.НЕТ 8007
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