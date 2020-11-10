Российские "миротворцы" в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

В зону конфликта на Закавказье Россия перебрасывает почти 2000 военнослужащих, около 90 БТР и 380 единиц автотехники.

Основу российского контингента, который вылетел в Нагорный Карабах выполнять роль "миротворцев", составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский в Самарской области. Военные этой в/ч принимали участие в захвате Крыма и оккупации части Донбасса, пишет в Facebook волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе, передает Цензор.НЕТ.

"Итог новой карабахской войны, длившейся с 27 сентября по 10 ноября, – ввод российских "миротворцев", что и следовало ожидать. В историю опять запишется, что именно РФ остановила войну", – отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: РФ отправила в Нагорный Карабах уже восемь самолетов со своими миротворцами и бронетехникой. ВИДЕО (Обновлено)

Комахидзе уточняет, что с декабря 2005 года по ноябрь 2008-го "миротворческая" 15 ОМСБр ВС РФ была в зоне "грузино-абхазского конфликта" и в Приднестровье, а затем принимала участие в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года.

Более того, с 2014 года российская бригада "засветилась" в операции по захвату Крыма, а позднее – в боевых действиях на Донбассе: у InformNapalm есть немало публикаций с установлением личностей оккупантов из этой в/ч. Посмотреть их инфографику о 15-й ОМСБр ВС РФ в Украине.









"Победила дружба!" (?) + 15-я "миротворческая"

Итог новой карабахской войны длившейся с 27 сентября по 10 ноября 2020 года - ввод российских "миротворцев", что и следовало ожидать.

Так кто же победил?:

- Азербайджан? частично ... уже из заявлении Путина о возможном возвращении 5-ти районой Азерббайджану было всё ясно (мне не нравятся заигрывания Баку с РФ);

- Армения? почти что полный разгром и принятие условий под Российским давлением;

- Россия? РФ безусловно в выигрыше - добилась сразу нескольких целей. В первую очередь опять сыграла в "миротворца", уничтожела авторитет премьера Армении Пашиняна и полностью подчинила Армению (ну и что с того что вовремя не вмешалась, за то отомстила армянам за прозападные настроения руками Азербайджана. Но в историю опять запишется, что именно РФ остановила войну).

Турция? Разве что немногим...

Но тут явно что то не так, еще до начала событий между РФ и Турцией была некая договоренность, Азербайджан стал инструментом ее реализации. И это еще не конец. Кто знает что стоит за сговором Турции и Россиии

Как видно из официальных источников, в качестве "миротворцев" Россия направляет в Карабах 15-ю ОМСБр из Самары. Что это за соединение, довольно хорошо известно постоянным читателям Информнапалма.

- С декабря 2005 года по ноябрь 2008 года "миротворческая" бригада находилась в зоне т.н. грузино-абхазского конфликта. Принимала участие в россиской агрессии против Грузии в августе 2008 года;

- С 2014 года 15 "миротворческая" засветилась в операции по анексии Крыма и позже в боевых действиях на Донбассе, о чем есть немало документальных подтверждений (как минимум 15 публикаций с установкой личностей "ветеранов Донбасса") в расследованиях ИН

15-я ОМСБр "миротворческих сил" на границе с Украиной

10,09,2014

Возвращение к истокам. Как российские войска из бойцов ДНР/ЛНР снова облачаются в миротворцев 03.10,2014

Скорбящие миротворцы из 15-й бригады 06,02,2015

Подразделение 15-й самарской "миротворческой" бригады в Миллерово 25,04,2015

Российский контрактник 15-й ОМСБр замечен в Краснодоне 05,08,2015

Мимикрия 15-й ОМСБр ВС РФ под "шахтеров Донбасса" 14,12,2015

Военные преступники 15-й "миротворческой" бригады. Из неопубликованного 06,03,2016

РФ использует на Донбассе военнослужащих 15-й ОМСБр Миротворческих cил 05,05,2016

Наградное клеймо военных преступников ВС РФ. База данных и видеографика 03,10,2016

Будни и праздники ростовского резерва армии "Новороссии" 04,10,2016

Груз 200: контрактник 15-й ОМСБр ВС РФ ликвидирован в Донецкой области. Идентификация (фото, видео 18+) 06,10,2016

Установлены 10 военных из 15-й ОМСБр ВС РФ. Участвовали в захвате Крыма и вторжении на Донбасс (Инфографика) 13,10,2017

Почему командиры 15-й ОМСБр ВС РФ были готовы выполнять преступные приказы Кремля 216,10,2017

Установлены данные пяти военных 15-й ОМСБр РФ, пытавшихся скрыть свое участие в агрессии 10,11,2017", - рассказал Комахидзе.





