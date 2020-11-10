Вандалы вырубили молодые деревья в центральном парке Запорожья. ФОТОрепортаж

Вандалы вырубили молодые деревья в центральном парке Запорожья, а власти закрывают на это глаза.

Об этом сообщила журналистка Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

"Годами длится борьба запорожских активистов за парк в центре города с варварами на должностях и при бабле. Сегодня ночью варвары очередной раз вырезали деревья. Подло и исподтишка", - написала она.



















"При этом городской голова, который этих варваров покрывает и сам является фактически одним из них, победил в первом туре", - сообщила Решетилова.

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