Глава одного из горсоветов Луганщины подозревается в получении неправомерной выгоды, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что руководители города требовали деньги от владельца фирмы, которая занимается ремонтом инфраструктуры. За вознаграждение чиновники обещали предпринимателю победу на открытых торгах и быструю оплату услуг по двум другим соглашениям.
16 октября правоохранители задержали заместителя городского главы в кабинете горисполкома при получении всей суммы взятки.
Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещаниее или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и других причастных лиц.