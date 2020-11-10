Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Волновахе, - Нацполиция. ФОТО
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В результате взрыва в Волновахе (Донецкая область) два человека получили осколочные ранения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департаментк оммуникации Национальной полиции.
Сегодня в 10.15 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий на окраине города два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавшие доставлены в больницу.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Проводится обследование территории специалистами взрывотехнической службы. Изъяты остатки предмета, который взорвался.
Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.