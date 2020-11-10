Водитель с женой сбежали с места ДТП на Одесчине, оставив в машине погибшего пассажира, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По предварительной информации, вблизи с. Выгода водитель "Mazdа", не справившись с управлением, съехал с трассы в кювет, автомобиль столкнулся со столбом и перевернулся. Пассажир, сидевший на заднем сиденье, погиб мгновенно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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32-летний водитель с женой, которая также была в автомобиле, место аварии покинули, однако полицейские их разыскали и сейчас проводят мероприятия по установлению обстоятельств ДТП. Для установления факта употребления алкоголя водителя с внешними признаками опьянения направили на медицинское освидетельствование.

Сейчас полицейские работают на месте ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины и задержании водителя в порядке ст. 208 УПК.

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