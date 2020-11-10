На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича (обновлено). ФОТО

На Закарпатье задержан председатель Воловецкой ОТГ Михаил Попелич на взятке в сумме 80 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Правоохранители задержали председателя Воловецкой ОТГ Михаила Попелича на взятке в сумме 80 тысяч гривен. Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "Слуги народа", однако партийная принадлежность не дает никому иммунитет, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и разворовывании бюджета. Защищать в судах, при таких обстоятельствах, я вас не буду!" - заявил Петров.

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Напротив, Петров призвал правоохранителей со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел.

По информации Укринформа, Михаила Попелича задержали на взятке за "откаты" на тендерах на дороги и тротуары.

Как сообщили в СБУ, чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора. В случае отказа чиновник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ.

Для передачи "отката" глова ОТГ привлек своего знакомого в качестве посредника. Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время получения всей суммы взятки.

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