В Николаеве завершен ремонт десантного корабля "Юрий Олефиренко". ФОТО

Сегодня, на "Николаевском судостроительном заводе", входящем в состав ГК "Укроборонпром" завершен ремонт десантного корабля "Юрий Олефиренко". Специалисты предприятия уже начали процесс спуска корабля на воду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Согласно плану ремонта корабля проведены работы по восстановлению корпуса, обшивки и цистерн, проведены малярные работы, проверка газохода и винто-рулевого комплекса.

"Во время ремонта был обнаружено дополнительный объем работ, который представители завода провели в срок. В ближайшие дни будет проведена комплексная проверка корабля, после чего вместе с представителями ВМС Украины проведем процесс приема-передачи, Корабль готов на 100% к выполнению по назначению. Поэтому, после того как командир подпишет акт приемки корабля, он направится в пункт постоянной дислокации", - рассказали в "Укроборонпроме".

Сам процесс спуска на воду проходит в три этапа.

Сначала корабль должен только коснуться воды, затем углубление происходит еще на метр, а дальше уже полное погружение подводной части корабля до момента его подъема с киль-блоков. После каждого этапа корабль осматривают экипаж, представители завода, под водой работают водолазы. Все это делается для исключения возникновения различных внештатных ситуаций, И когда будет подтверждено, что корабль сошел и ничего не мешает винтам, тогда уже за дело берутся буксиры.

Напомним, что ранее ГП "Николаевский судостроительный завод" уже выполнил работы по ремонту противодиверсионного катера "Голая Пристань" и малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".