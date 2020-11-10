В Николаеве завершен ремонт десантного корабля "Юрий Олефиренко". ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Согласно плану ремонта корабля проведены работы по восстановлению корпуса, обшивки и цистерн, проведены малярные работы, проверка газохода и винто-рулевого комплекса.
"Во время ремонта был обнаружено дополнительный объем работ, который представители завода провели в срок. В ближайшие дни будет проведена комплексная проверка корабля, после чего вместе с представителями ВМС Украины проведем процесс приема-передачи, Корабль готов на 100% к выполнению по назначению. Поэтому, после того как командир подпишет акт приемки корабля, он направится в пункт постоянной дислокации", - рассказали в "Укроборонпроме".
Сам процесс спуска на воду проходит в три этапа.
Сначала корабль должен только коснуться воды, затем углубление происходит еще на метр, а дальше уже полное погружение подводной части корабля до момента его подъема с киль-блоков. После каждого этапа корабль осматривают экипаж, представители завода, под водой работают водолазы. Все это делается для исключения возникновения различных внештатных ситуаций, И когда будет подтверждено, что корабль сошел и ничего не мешает винтам, тогда уже за дело берутся буксиры.
Напомним, что ранее ГП "Николаевский судостроительный завод" уже выполнил работы по ремонту противодиверсионного катера "Голая Пристань" и малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".