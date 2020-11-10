Новости Фото • Взяточники

Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

3 55726
В Черниговской области правоохранители задержали при получении взятки председателя сельского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция 01

"Чиновник требовал 1 000 долларов за передачу земельного участка в собственность", - говорится в сообщении.

Сегодня, 10 ноября, правоохранители задержали сельского голову при пролучении первой части взятки - 500 долларов. Во время задержания чиновник пытался избавиться от полученных денег. 

Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича

Уголовное производство расследуется по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Elvic Vic
    Гигант межгалактического гешефта , аднак !!!

    Вот таких и ловят . В основном не в плане борьбы с мошенничеством , а за лютый демпинг !
  • Вальд Ще
    А першого османського зеМука?
  • Oleksandr Boiko
    пошли косить капусту по осени ))) Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6496
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости