Маркива наградили орденом Архистратига Михаила, - МВД. ФОТОрепортаж

Высокую церковную награду ПЦУ нацгвардейцу Виталию Маркиву вручил 10 ноября предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Хотим отметить вас этой высокой церковной наградой - орденом святого Архистратига Михаила, который стоит во главе небесного воинства. В Украине есть достойные воины, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством", - сказал митрополит Епифаний.

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Предстоятель Православной церкви Украины также выразил благодарность министру внутренних дел Арсену Авакову за то, что с самого начала держал дело Виталия Маркива на контроле.

"Для него это было одним из приоритетов деятельности и это очень важно, что министр помнит о каждом нацгвардейце", - отметил митрополит.

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Виталий Маркив поблагодарил за награду и поддержку: "Осознание того, что ПЦУ также поддерживает меня и моих собратьев, придало сил и воли не сдаваться. От украинского народа, украинской диаспоры не только в Италии, но и по всему миру, постоянно поступали письма. Мы понимали, что это будет непростая борьба, это важно для всей Украины. Мы показали, что не оставляем своих и готовы бороться".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что Виталий Маркив в числе первых записался в добровольческий батальон им. Кульчицкого и в марте 2014 года пошел защищать свою страну в самые горячие в то время точки, а потом провел 1222 дня в тюрьме в ​​Италии.

Виталий Маркив поделился, что планирует продолжить службу в Национальной гвардии.

"Герой Украины Сергей Кульчицкий на своем примере показал мне и моим собратьям что такое боевой генерал, он первым возглавил нас, понимая, что у нас не было никакой профессиональной поддержки, но мы горели желанием защищать Украину. Мы дали себе клятву, что доведем дело до конца - Украина останется единой, это дело чести", - сказал Виталий Маркив.

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Митрополит Епифаний вместе с Виталием Маркивым и Антоном Геращенко осмотрели стену памяти, размещенную на внешней стене Михайловского собора, и поставили в православном храме свечи в память о павших защитниках Украины.

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