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На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли. ФОТОрепортаж

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В Васильковском районе Киевской области, около села Гребенки на Одесской трассе в ДТП погибли два человека. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

"Столкнулись два автомобиля и загорелись. В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, скорая помощь, полиция и СОГ", - сказано в сообщении.

На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 01
На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 02
На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 03
На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 04
На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 05
Фото: паблик dtp.kiev.ua/Facebook

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На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 06

Топ комментарии

  • Michail Viktorovich
    Газовый балон значительно прочнее бензобака. Все горят одинаково
  • kps
    угомонись эксперт диванный, чтобы подорвать баллон с газом надо очень постараться, даже если баллон лопнет то полная заправка сгорает за 30сек причем сама машина остается несгоревшая, а вот бензин горит долго и жарко.
  • 5 копійок
    Машини пошматувало наче вони з зроблені з фольги.
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