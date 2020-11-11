На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли. ФОТОрепортаж

В Васильковском районе Киевской области, около села Гребенки на Одесской трассе в ДТП погибли два человека. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой.