На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли. ФОТОрепортаж
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В Васильковском районе Киевской области, около села Гребенки на Одесской трассе в ДТП погибли два человека. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.
"Столкнулись два автомобиля и загорелись. В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, скорая помощь, полиция и СОГ", - сказано в сообщении.
Фото: паблик dtp.kiev.ua/Facebook