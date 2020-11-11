ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Днепре: один человек погиб, еще двое пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате ДТП с участием пяти автомобилей в г. Днепр один человек погиб, еще двое пострадали

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео Днепр Оперативный Online

Так, 11-го ноября в 01:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта Индустриального района города Днепр, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло столкновение пяти автомобилей. Легковой автомобиль "Infiniti" под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Honda". В результате столкновения, "Honda" продолжила неуправляемое движение по проезжей части и осуществила столкновение с автомобилями которые стояли на запрещающий сигнал светофора, "Audi" под управлением гражданина 1995 года рождения, "Mazda" под управлением гражданина 1997 года рождения и "Mazda" за рулем которого находился гражданин 1997 года рождения", - сказано в сообщении.

Спасатели отключили элементы питания для предотвращения возникновения возгорания автомобилей и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека: водитель автомобиля "Honda" госпитализирован в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, пасажир автомобиля "Infiniti" госпитализированы в Днепропетровскую городскую клиническую больницу №6. К сожалению пассажир легковушки "Honda" от полученных травм погибла на месте", - сообщили в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли. ФОТОрепортаж

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы. К оказанию помощи привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.



Фото: сайт ГСЧС