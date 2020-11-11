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Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня под Кабинетом Министров состоялась акция "Обглоданная кость для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину!"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции требуют не допустить урезания бюджета на медицину в 2021 году.

Они отмечают, что на прошлой неделе депутаты поддержали увеличение бюджета на медицину. В соответствующем законопроекте закреплено 225 млрд грн на программу медицинских гарантий (на медицинскую реформу) и 17,2 млрд грн на лекарства для тяжелобольных пациентов.

"Однако рассмотрение бюджета на 2021 только началось. Далее слово за Кабинетом Министров Украины и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Именно они могут не согласовать увеличение бюджета на медицину и снова бросить объедки с "пышного стола силовиков" врачам, медсестрам, всем медицинским работникам и всем категориям пациентов.

Мы уже видели, как это правительство закатало в асфальт бюджет на борьбу с ковидом, как отдало деньги для онкобольных на дороги, как яро не поддерживало увеличение бюджета на медицину. Поэтому мы выходим на публичную акцию протеста. Врачи и пациенты принесут под здание Кабмина обглоданные кости, как символ бюджета, который им достается каждый год", - говорится в анонсе мероприятия.

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Организаторами акции выступили общественные организации Пациенты Украины, Ассоциация работников системы здравоохранения Украины "Медицинские лидеры", "100% жизни" - Сеть ЛЖВ.

Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 01
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 02Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 03
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 04
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 05
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 06
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 07
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 08Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 09Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 10

Фото/видео - Олег Богачук

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Топ комментарии

  • olele
    Hellis@13Hellis_13 3 ч

    Таки деньги с ковидного фонда "на кино" пошли.
    Причем по прописанным правилам, их могут получить только три участника.... Ахметов, Коломойский, Пинчук.
    Так страну и народ не грабил никто и никогда

    Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину - Цензор.НЕТ 6740
  • Nikolai Chizhevsky
    Зато дорога асфальтированая и мусора получили ваши деньги на борьбу они как и вы также борятся
  • нетоварищ
    Украинцы против, когда деньги , которые позарез нужны медицине, перенаправляются на дороги и сериалы про сватов.
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