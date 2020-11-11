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Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР. ФОТОрепортаж

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Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства ДТП с участием судьи и несовершеннолетнего гражданина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

По предварительной информации, вечером 9 ноября у въезда на территорию одной из автомобильных заправок по бульвару Дружбы Народов произошло столкновение автомобиля марки Mersedes-Benz GLE 450 под управлением судьи одного из районов города Киева и мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R под управлением несовершеннолетнего, в результате чего последний получил телесные повреждения.

Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР 01
Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР 02
Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР 03
Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР 04

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В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура.

Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Как всегда, честный судья на скромном бюджетном автомобиле....
  • Старый зольдат
    Хоть какая то польза от мажора.
  • саша паламарчук
    бідний і босий суддя взяв у своєї багатої тещі яка проробила все своє життя прибиральницею на заводі і в нього врізався мацатикліст! горє то яке! Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР - Цензор.НЕТ 6089
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