Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Всего под зданием Кабмина находится около трех сотен официантов, работников кухни, хостес и управляющего персонала. Слоганом протеста стало "Имею право работать". Протестующие бьют в кастрюли и всячески шумят. На плакатах у протестующих надписи: "Ковид не зависит от времени суток", "Карантин выходного дня - это миллион людей без работы", "Закрыли? Помогите!", "Не оставляйте детей голодными".
Ниже здания Кабмина собрались представители ФОПов, которые в знак протеста против локдауна перекрыли улицу Грушевского и Петровскую аллею. Протестующие ходят по пешеходным переходам и периодически расступаются, чтобы пропустить скопившийся транспорт.
Требование акции: не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса; принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности.
На месте дежурят бойцы Нацгвардии и полиция.
По состоянию на 12:15 акция завершилась.
Фото/видео - Олег Богачук