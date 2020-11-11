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Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

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В центре Киева под зданием Кабинета Министров представители ресторанного бизнеса проводят акцию против введения в Украине карантина выходного дня. Чуть ниже на перекркестке улицы Грушевского и Петровской аллеи собрались представители прочего бизнеса, которые также требуют отказаться от идеи введения локдауна в субботу и воскресенья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Всего под зданием Кабмина находится около трех сотен официантов, работников кухни, хостес и управляющего персонала. Слоганом протеста стало "Имею право работать". Протестующие бьют в кастрюли и всячески шумят. На плакатах у протестующих надписи: "Ковид не зависит от времени суток", "Карантин выходного дня - это миллион людей без работы", "Закрыли? Помогите!", "Не оставляйте детей голодными".

Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 01
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 02
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 03
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 04
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 05
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 06
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 07
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 08
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 09
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 10
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 11
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 12
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 13
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 14
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 15
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 16
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 17
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 18
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 19
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 20
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 21
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 22

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Ниже здания Кабмина собрались представители ФОПов, которые в знак протеста против локдауна перекрыли улицу Грушевского и Петровскую аллею. Протестующие ходят по пешеходным переходам и периодически расступаются, чтобы пропустить скопившийся транспорт.

Требование акции: не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса; принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности.

На месте дежурят бойцы Нацгвардии и полиция.

По состоянию на 12:15 акция завершилась.

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Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 23
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 24
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 25
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 26
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 27
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 28Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 29
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 30

Фото/видео - Олег Богачук

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