В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства "ковидного фонда", - Кучер. ФОТО

В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, которые планируют начать использовать со следующей недели.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время проводится финальная инвентаризация потребностей районных и областных больниц, после чего до конца недели все концентраторы будут распределены и установлены. Заработать должны уже с понедельника", - написал Кучер.

По его словам, 120 кислородных концентраторов рассчитаны на одного пациента, остальные 250 - на двух.

Глава обладминистрации отметил, что эти концентраторы были куплены за счет средств госбюджета, т.н. "ковидного фонда".

"Всего Харьковская область получила 37 млн грн на решение вопросов кислородного обеспечения, половина из которых была разделена на область (за что и приобретенные концентраторы), половина - на город Харьков", - написал он.

По словам Кучера, после введения концентраторов в эксплуатацию, процент коек, обеспеченных кислородом, превысит 50%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса. ВИДЕО