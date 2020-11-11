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В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства "ковидного фонда", - Кучер. ФОТО

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В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, которые планируют начать использовать со следующей недели.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время проводится финальная инвентаризация потребностей районных и областных больниц, после чего до конца недели все концентраторы будут распределены и установлены. Заработать должны уже с понедельника", - написал Кучер.

В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства ковидного фонда, - Кучер 01

По его словам, 120 кислородных концентраторов рассчитаны на одного пациента, остальные 250 - на двух.

Глава обладминистрации отметил, что эти концентраторы были куплены за счет средств госбюджета, т.н. "ковидного фонда".

В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства ковидного фонда, - Кучер 02

"Всего Харьковская область получила 37 млн грн на решение вопросов кислородного обеспечения, половина из которых была разделена на область (за что и приобретенные концентраторы), половина - на город Харьков", - написал он.

По словам Кучера, после введения концентраторов в эксплуатацию, процент коек, обеспеченных кислородом, превысит 50%.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    ... и спишут на этом разворованные 40 миллиардов из Фонда!
    по 108 миллионов за один аппарат.
    В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства "ковидного фонда", - Кучер - Цензор.НЕТ 6014
  • ALEX SUROVV
    Зачем? Пускай лижут спасительный памятник жюкова, Гепа передал из Берлина.
  • Костянтин Залізняк
    Зараз розвезуть по хижкам крутеликів. Дружина бачила в одного такого на хаті одразу два. Щоб мало не показалось, сам купував ще до хвороби, йому вже сталися в нагоді.
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